The Kitten Covers – projekt z okładkami płyt i kociakami w roli muzyków rozczuli Was kompletnie

Internet kocha koty – to nie ulega wątpliwości – oraz dobrą muzykę. Łącząc ze sobą te dwie rzeczy nowojorska fotograf i grafik Alfra Martini przerobiła okładki sławnych albumów w taki sposób, aby całkowicie zdominowali je młodociani przedstawiciele rodziny Felidae. W powstałym w ten sposób projekcie The Kitten Covers znaleźć można dzieła lepsze i gorsze, a najbardziej udane z nich to prawdziwe arcydzieła parodii.

W globalnej Sieci wiele tematów budzi skrajne emocje, ale koty do tego grona się nie zaliczają. Koty po prostu się lubi. Zawsze. Wszędzie. Nic więc dziwnego, że projekt o nazwie The Kitten Covers spotkał się z tak entuzjastycznym przyjęciem. Jego pomysłodawczynią jest Alfra Martini – fotograf, graficzka i projektantka pracująca w Brooklynie i realizująca wiele zleceń dla branży muzycznej. Pierwsza "okładka" w ramach tego projektu powstała 2011 roku i od tego czasu autorka, która zdobyła spore uznanie, nieodmiennie jest oczarowana tym, w jak wielkim stopniu idea ta zaczęła żyć własnym życiem.