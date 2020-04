Słynna książka Henry’ego Foxa Talbota The Pencil of Nature dostępna online za darmo

W 1844 roku pionier angielskiej fotografii Henry Fox Talbot opublikował przełomową książkę The Pencil of Nature (Ołówek natury), która była pierwszą książką fotograficzną w historii - Od teraz jest dostępna za darmo online w ramach Project Gutenberg.



The Pencil of Nature - pierwszy w historii podręcznik do fotografii

Wydana w sześciu częściach publikacja (ukazywała się w latach 1844-1846) The Pencil of Nature stanowiła sposób Talbota na podzielenie się ze światem swoją techniką fotograficzną. Wykorzystując 24 odbitki kalotypowe fotograf pokazywał, co można osiągnąć przy pomocy nowego wynalazku.