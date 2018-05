TIFF Open - otwarty konkurs dla fotografów

Niecały miesiąc pozostał na przesłanie zgłoszeń do otwartego konkursu TIFF Open, który po raz kolejny odbywa się w ramach TIFF Festival we Wrocławiu. TIFF Open to otwarty konkurs Festiwalu dedykowany fotografom i twórcom wykorzystującym medium fotografii. Organizatorzy jak zawsze poszukują nieszablonowego, autorskiego spojrzenia, świeżych i oryginalnych pomysłów na projekty fotograficzne. Chociaż sam konkurs nie ma narzuconego tematu, to mile widziane są projekty i cykle, które nawiązują do tegorocznego hasła Festiwalu: “współpraca”, zarówno jako temat prac, jak i formułę ich wykonania.

Do udziału w TIFF Open organizatorzy zapraszają studentów i absolwentów szkół artystycznych, amatorów, freelancerów, ale także tych, którzy mają już na swoim koncie dokonania na polskiej i światowej scenie fotografii.