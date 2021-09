Efekt piętnastu lat filmowania grzybów

Filmowiec Louie Schartzberg w ciągu ostatnich 15 lat tworzył zachwycające montaże time lapse, na których przedstawił zadziwiający świat grzybów - Zgromadzone materiały pozwoliły na stworzenie filmu dokumentalnego Fantastic Funghi (Fantastyczne grzyby), który trafił ostatnio na platformę Netflix.



Time lapse z grzybami w roli głównej na Netflixie

Film miał premierę w 2019 roku, ale został dodany do Netflix całkiem niedawno. Obecność na tej platformie z pewnością zwiększy jego popularność, a co za tym idzie zwróci uwagę ludzi na grzyby. Reżyser tego filmu dokumentalnego opisuje go jako "zmieniający świadomość", przez co rozumie kompletną zmianę dotychczasowego postrzegania grzybów i docenienie ich niezwykłej roli w kondycji naszej planety. Co więcej Louie Schartzberg postrzega grzyby jako szansę na ratunek dla zagrożonego środowiska.