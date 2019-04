Znamy wyniki plebiscytu TIPA 2019 - poznaj listę najlepszego sprzętu fotograficznego i wideo

Międzynarodowe stowarzyszenie wydawców prasy fotograficznej TIPA ogłosiło wyniki dorocznego konkursu na najlepsze produkty fotograficzne i wideo. Jury składające się z redaktorów czasopism i portali branżowych z Azji, Australii, Europy, Ameryki Północnej i Południowej wybrało produkty należące do kategorii takich jak obiektywy, aparaty, oprogramowanie graficzne, nośniki pamięci, kamery 360 stopni, akcesoria i wiele innych. Nagrody TIPA są dużym wyróżnieniem dla producentów, a potencjalnym nabywcom pomagają w podjęciu decyzji, co do wyboru najlepszego sprzętu.