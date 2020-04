Poznaj najlepszy sprzęt fotograficzny minionego roku - wyniki TIPA 2020

The Technical Image Press Association (TIPA) ogłosiła wyniki corocznego plebiscytu, w którym wyróżniane są najlepsze aparaty, obiektywy i inne produkty związane z przemysłem fotograficznym. Na zwycięzców w każdej z 40 kategorii głosowali przedstawiciele z czasopism branżowych zrzeszonych w TIPA pochodzących z całego świata.



Konferencja TIPA miała odbyć się w połowie marca bieżącego roku w Las Vegas. Niestety z powodu pandemii koronawirusa zostało odwołane a głosy w konkursie były zbierane online. Niemniej TIPA uznała, iż pomimo tych trudności warto przedstawić wyniki plebiscytu. "Wierzymy, że teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebne jest wsparcie TIPA dla branży fotograficznej i ludzi, którzy tak ciężko pracują, czy to przy produkcji, dystrybucji lub marketingu, zasługują na uznanie. Dziękujemy i doceniamy ich wysiłki" podzielił się Thomas Terwa prezes TIPA.

