Zrób własne tło fotograficzne! To świetny i tani sposób na przełamanie fotograficznej rutyny

Stworzenie własnego tła fotograficznego może być nie tylko sposobem na zaoszczędzenie części pieniędzy, ale również świetnym impulsem do przełamania twórczej stagnacji. Do takiego własnoręcznego tworzenia akcesoriów zachęca Nikki Smith. Wykorzystuje ona stare niepotrzebne materiały lub specjalnie charakteryzuje znalezione tkaniny. Dzięki temu ma do dyspozycji różnorodne tła, które pozwalają odmienić każdą sesję.

