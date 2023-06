To nie Photoshop! Niezwykłe zdjęcie ptaka powodujące zawrót głowy

To niesamowite zdjęcie brodzącego ptaka stało się szybko viralem w sieci - Ludzki mózg ma problem z przetworzeniem tego, co przedstawia obraz, wygląda on właściwie jak połączenie dwóch fotografii - jednakże jest to pojedynczy kadr i nie dokonywano przy nim żadnych manipulacji w Photoshopie.



Niesamowita iluzja optyczna na zdjęciu ptaka Zdjęcie zostało wykonane przez japońskiego fotografa Kenichi Ohno mieszkającego na Honsiu. Kenichi zgłosił to zdjęcie do 39. konkursu fotograficznego Japanese Nature organizowanego przez The All-Japan Association of Photographic Societies (AJAPS), które zrzesza 10 000 członków w całej Japonii. Zdjęcie zostało uhonorowane jako zwycięzca w kategorii specjalnej.