"Ścisłe odwzorowanie nie jest już nam potrzebne" - wybitny fotoreporter Tomasz Tomaszewski dzieli się swoją filozofią

Tomasz Tomaszewski to bez wątpienia najbardziej znany obecnie polski fotograf. To nie tylko pierwszy Polak robiący zdjęcia dla National Geographic, ale też twórca, którego fotografie cenią i laicy i fachowcy.

"Fotografia jest interpretacją rzeczywistości. Świat jest trójwymiarowy. Fotografia sprowadza go do dwóch wymiarów. Świat ma przebieg ciągły, podczas gdy fotografia zatrzymuje na ułamek sekundy. Świat jest wyposażony w dźwięk, smak, zapach, czego fotografia jest całkowicie pozbawiona, tak więc nie może reprezentować rzeczywistości. Dzisiaj zresztą ścisłe odwzorowanie nie jest już nam potrzebne. Trudno się oprzeć wrażeniu, że wszystko zostało sfilmowane, sfotografowane, pokazane przez telewizję. Dlatego bardziej interesują nas wizja i interpretacja." – mówił Tomaszewski Katarzynie Janowskiej i Piotrowi Mucharskiemu w wywiadzie opublikowanym w książce Rozmowy na nowy wiek 2.

