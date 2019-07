Traktuję każde zdjęcie, jak gdyby było ostatnim - mówi fotograf, który potrafi uchwycić spojrzenie

Brian Ingram wychował się i dalej mieszka w mieście Athens, w Stanach Zjednoczonych. Gdy w 2013 roku wygrał międzynarodowy konkurs fotograficzny pokonując ponad tysiąc innych fotografów, porzucił karierę młodego adwokata i poświecił się wyłącznie fotografowaniu ludzi. W ciągu kilku lat zbudował potężne poftfolio - i jak sam mówi, dzięki ciężkiej pracy, wytrwałości i nieustępliwej pasji do tworzenia portretów, wciąż szlifuje swoje umiejętności w plenerze jak ii domowym studiu.

"To pierwsze zdjęcie mojej siostrzenicy, która walczyła z anoreksją. Ujęcie wykonałem podczas Święta Dziękczynienia, gdy cała nasza rodzina spotkała się w wynajętym domku w górach. Obudziłem się wcześnie, żeby spróbować fotografii krajobrazowych i wtedy spotkałem siedzącą samotnie Abigail. To był też czas, kiedy Abigail zaczęła wreszcie leczyć się z anoreksji, i pamiętam, że wydawała mi się tego ranka bardziej spokojna niż zwykle, zupełnie szczera" – wspomina Brian Ingram

