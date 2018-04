Transcend 300S i 500S - karty pamięci dla aktywnych

Transcend poszerza ofertę kart pamięci o nowe serie 300S i 500S. Nośniki microSD i SD dostępne są w różnych wersjach pojemnościowych do 512 GB i charakteryzują się prędkościami transferu dochodzącymi do 95 MB/s.

Transcend 500S

Nośniki Transcend microSDHC z serii 500S przystosowane są do urządzeń takich jak drony czy kamery sportowe. Gwarancję jakości zapewniają standardy szybkości U3 i V30, pozwalające na dokładną rejestrację obrazu w wysokiej rozdzielczości, bez utraty klatek. Pojemności kart z tej serii należą do przedziału od 8 do 128 GB, co daje możliwość nagrywania wideo nawet w jakości 4K.

Modele z serii 500S o formacie SDXC/SDHC znajdą zastosowanie w lustrzankach i zaawansowanych kamerach. Prędkość odczytu na poziomie 95MB/s i zapisu 60MB/s oraz pojemność nawet do 256GB umożliwiają pracę bez martwienia się o niewystarczającą ilość pamięci na karcie.

Seria 500S charakteryzuje się wysoką odpornością na ekstremalne warunki. Standard JIS IPX7 zapewnia wodoodporność do 30 minut, w zanurzeniu dochodzącym do 1 metra. Karty mogą pracować w zakresie temperatur od -25ºC do 85ºC oraz wykazują niewrażliwość na oddziaływanie elektrostatyczne, promienie X i wstrząsy.