Tranzyt międzynarodowej stacji kosmicznej na tle tarczy Księżyca

Fotograf NASA Bill Ingalls wykonał spektakularne zdjęcie ukazujące Międzynarodową Stację Kosmiczną na tle tarczy Księżyca. Jako że ISS porusza się prędkością około 8 km/s wymagało to bardzo dużej precyzji. Tym bardziej imponujący jest fakt, że zarówno stacja, jak i Srebnry Glob są ostre.

Fotografia została wykonana 30 stycznia 2018 roku z punktu widokowego w Aleksandrii w Wirginii. Magii scenie dodaje fakt, że na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przebywa obecnie sześciu astronautów: Joe Acaba, Mark Vande Hei, Scott Tingle, Alexander Misurkin, Anton Shkaplerov i Norishige Kanai. Warto przypomnieć, że w minionych dniach miała miejsce pełnia, podczas której można było obserwować tzw. superksiężyc. Pojęcie to określa Srebrny Glob w momencie gdy znajduje się w najmniejszej odległości od Ziemi. W takim położeniu ziemskim obserwatorom wydaje się większy niż w pozostałe noce. Do takiego zjawiska dochodzi średnio raz na rok.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem