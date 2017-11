Tranzyt Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na tle tarczy Księżyca uchwycony przez 17-letniego fotografa

John Kraus wykonał imponujące zdjęcie obrazujące tranzyt Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) na tle tarczy Księżyca. Wykonanie tej fotografii wymagało wiedzy i przygotowań, a także odrobiny szczęścia. Wszystko za sprawą tego, że ISS okrąża Ziemię z prędkością sięgającą niemal 28000 km/h, co sprawia, że tranzyt trwał jedynie 0,9 sekundy. Dodatkowo zjawisko było widoczne w tym momencie z konkretnych lokalizacji, wyznaczonych przez trasę stacji i pozycję na niebie Srebrnego Globu, co zmuszało Johna Krausa do bardzo precyzyjnego ustawienia aparatu - przesunięcie o kilka dziesiątych kilometra wykluczało możliwość wykonania zaplanowanej ekspozycji.

