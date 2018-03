Trendy przychodzą i odchodzą, Ty musisz pozostać wierny sobie: genialna Pamela Hanson

Pamela Hanson jest jedną z pierwszych kobiet, która zdobyła uznanie i pozycję na rynku fotografii mody, tworząc kultowe wizerunki kobiet w czasopismach takich jak Vogue, Vanity Fair czy Allure. Jej zdjęcia przypominają sceny z filmu, w przeciwieństwie do większości fotografii mody skupionych na udziwnianiu.

Pamela Hanson przyznaje, że w fotografii mody ubrania pozostają najważniejsze. Sesja zdjęciowa jest współpracą całego zespołu. Na planie zdjęciowym dla magazynów mody jest scenograf, stylista, wizażyści, asystenci – fotograf odgrywa rolę reżysera.

"Zespół pracuje razem, a każdy ma swój pomysł na efekt końcowy. W grę wchodzi wiele ego i jako fotograf musisz być bardzo dyplomatyczny. Mam swój punkt widzenia w odniesieniu do mody. I robi to różnicę, jeśli nie podoba mi się odzież, którą fotografuję, a klient wciąż musi być zadowolony. To wyzwanie. Jeśli wiesz, że czarny golf będzie wyglądać lepiej, a zamiast niego pojawia się pomarańczowy, to jest właśnie ten moment gdy zdajesz sobie sprawę, że jesteś w pracy. To duża odpowiedzialność" – mówi Pamela Hanson.