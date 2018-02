Trudno w to uwierzyć, ale to prawda - Tesla Roadster mknie przez Układ Słoneczny

Kosmonauta przemierzający przestrzeń kosmiczną w czerwonym kabriolecie, mający za oknami kulę ziemską, odtwarzający przeboje Davida Bowiego (lecz nie mogący ich usłyszeć przez panującą próżnię) i trzymający luzacko rękę na tzw. „zimny łokieć” - brzmi to jak dowcip, ale dzięki SpaceX okazało się prawdą. Firma wystrzeliła swoją dotychczas największą rakietę Falcon Heavy, która na pokładzie miała nietypowy ładunek: Teslę Roadster.

Zdjęcia wykonane podczas tej misji przejdą z pewnością do historii. Chociaż wyglądają nieco absurdalnie, to dowodzą ważnej dla przyszłych lotów kosmicznych kwestii: prywatny koncern jest w stanie wynieść na orbitę ładunek o masie 63 ton. Jakby tego było mało, rakieta skonstruowana przez SpaceX może być wykorzystywana wielokrotnie, co znacznie obniża koszty eksploracji przestrzeni kosmicznej. Co prawda na Ziemię powróciły tylko 2 z 3 modułów, ale to i tak ogromny sukces, który udowadnia, że plany Elona Muska dotyczące tworzenia potężnych rakiet wielokrotnego użytku zostały zrealizowane.