Trwa nabór na otwarty konkurs TIFF Open w ramach wrocławskiego festiwalu fotografii TIFF Festival

TIFF Open to otwarty konkurs międzynarodowego festiwalu fotografii TIFF Festival dedykowany twórcom wykorzystującym medium fotografii. Jak co roku organizatorzy poszukują nieszablonowego, autorskiego spojrzenia, świeżych i oryginalnych pomysłów na projekty fotograficzne. Konkurs nie posiada narzuconego tematu, jednak mile widziane są projekty i cykle, które nawiązują do tegorocznego hasła Festiwalu: “Światy”.

Spośród zgłoszeń zostanie wybranych trzech laureatów, którym organizatorzy udzielą profesjonalnego wsparcia merytorycznego i promocyjnego podczas realizacji autorskich projektów. Nagrodzone prace i cykle zostaną zaprezentowane na tegorocznej edycji TIFF Festival 2019 // Światy, która odbędzie się w dniach 04-08.09.2019 r. Wystawy będą dostępne do 30.09.2019 r w przestrzeniach galerii BWA Wrocław Główny. Dodatkowo jury wybierze do 12 projektów, które zostaną pokazane w formie slideshowu podczas Festiwalu. TIFF Open jest kieorwany do studentów i absolwentów szkół artystycznych, amatorów i freelancerów. Jest to konkurs skierowany zarówno do młodych, rozpoczynających swoją karierę twórców, jak i tych, którzy mają na swoim koncie dokonania na polskiej i światowej scenie fotografii. W jury zasiadają Maciej Bączyk (artysta dźwiękowy i wizualny), Anna Mituś (kuratorka i kierowniczka galerii BWA Wrocław Główny), Krzysztof Pacholak (fotograf dokumentalista, kurator, animator kultury) oraz Maciej Bujko (dyrektor artystyczny TIFF Festival). Regulamin jest dostępny na stronie TIFF Festival. Zgłoszenia przyjmujemy do 3 czerwca do godziny 23:59 poprzez festiwalową stronę: http://tiff.wroc.pl/pl/tiff-open/tiffopen-formularz/ Reklama

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl