Trwa wielka rewolucja w fotografii - aigrafia

Publikując kolejne doniesienia na temat coraz lepszych technik tworzenia obrazów przez sztuczną inteligencję, śledzimy, jak otwiera się nowy rozdział w fotografii - Portrety nieistniejących ludzi nie są już niczym nowym, ale ich coraz większa precyzja czy coraz większa swoboda w generowaniu obrazu wciąż budzą zdumienie i co ważniejsze, pokazują, jak może wyglądać „fotografia” przyszłości.



Celowo wstawiliśmy słowo "fotografia" w poprzednim akapicie w cudzysłów. Właściwie należałoby te obrazy nazwać "aigrafią" (od AI czyli sztucznej inteligencji i grafi czyli rysowania). Jak każdy wynalazek sztuczna inteligencja przyniesie z pewnością wiele dobrego, ale wpłynie też na zakończenie pewnej ery i zmiany - niestety - na gorsze. Z perspektywy ludzi zlecających sesję, specjalistów od marketingu czy tworzących kampanie reklamowe możliwość korzystania z nieistniejących modeli, którzy nigdy się nie męczą i nie mogą stworzyć związków zawodowych będzie z pewnością kusząca, ale z perspektywy fotografów przyniesie to brak zleceń lub przynajmniej konieczność przebranżowienia.

