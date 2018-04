Tulipany i myszy – niecodzienny pomysł na wiosenną sesję w studiu fotograficznym

Wiosenna (a tak naprawdę to letnia) aura zachęca miłośników fotografii do wyjścia w plener. Galerie internetowe zalewają zdjęcia krokusów, żonkili, kwitnących drzew i krzewów. Fotograf Miles Herbert postanowił jednak nie wychodzić z domu i do studia fotograficznego zabrał tulipany i myszy.









Myszy na zdjęciach Milesa Herberta to badylarki - niewielkie stworzenia osiągające długość 7,5 centymetrów, które kochają łąki pełne kwiatów. Ważą zaledwie 4 do 10 gramów, dzięki czemu mogą się wspinać po łodygach roślin i wchodzić do kielichów kwiatów – na przykład tulipanów. Myszy, które zostały sfotografowane w zamkniętym studio, urodziły się w hodowli. Po sesji zdjęciowej z tulipanami zostały wypuszczone na wolność. Na moich zdjęciach występują wyłącznie zwierzęta hodowlane, nie naruszam spokój dziko żyjących zwierząt – mówi fotograf.