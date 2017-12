Twarze Świąt Bożego Narodzenia - seria portretów wykonanych aparatem Nikon D7500

Firma Nikon opublikowała serię oryginalnych zdjęć związanych z Bożym Narodzeniem. Ich autorką jest niemiecka fotograf, Paloma Parrot, która wybrała się w podróż po Europie, by sportretować osoby kultywujące najpopularniejsze tradycje związane ze Świętami.

Portrety prezentujące możliwości obiektywów NIKKOR przedstawiają osoby, których pracy na co dzień nie widać, jednak jest ona niezbędna, Aby świątecznym europejskim tradycjom stało się zadość. Począwszy od jednego z lapońskich treserów reniferów czy hodowcy drzewek świątecznych w Danii przez brytyjskich drukarzy kartek i skarpet po niemieckiego producenta zabawek — ta ekskluzywna seria zdjęć prezentuje umiejętności twórców i sztukę rzemieślniczą o tematyce świątecznej.

