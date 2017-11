Twórca fotograficznej arki Noego, Joel Sartore, odwiedził wrocławskie zoo

Działania fotografa dzikiej przyrody Joela Sartore przypominają budowanie arki Noego. Sartore jest w trakcie tworzenia katalogu zdjęć zawierającego 12 tysięcy gatunków zwierząt żyjących w niewoli. Naukowcy mówią, że jesteśmy w środku szóstego cyklu masowego wymierania na naszej planecie i obawiają się, że od 30 do 50 procent gatunków na świecie wyginie pod koniec XXI wieku.

Jego portrety zwierząt są proste i kameralne, zawsze na czarnym lub białym tle. Chociaż widzowie chętniej oglądają duże koty i słonie, serce Sartore należy do mniejszych stworzeń takich jak jasne żaby Poison Dart. Fotograf wykorzystuje kadr i perspektywę tak, że myszy zdają się tak samo wielkie jak słoń, wysuwając w ten sposób indywidualny charakter każdego gatunku na pierwszy plan.

