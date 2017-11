Twórca jednego z najpopularniejszych zdjęć świata powrócił z nowymi fotografiami

Charles O'Rear to fotograf, którego zdjęcia zna niemal każdy, nawet jeśli pierwszy raz spotyka się z jego nazwiskiem. Jest twórcą krajobrazu, który zdobił pulpit systemu Windows XP. Co ciekawe zdjęcie zatytułowane „Bliss” (inaczej zwane Idylla) na tyle spodobało się użytkownikom, że pomimo tego iż było startową, domyślną tapetą, to nie rzadko było wykorzystywane jako stały ozdobnik pulpitu. W związku z ogromną popularnością tego systemu operacyjnego, można powiedzieć, że jest to jedno z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych zdjęć na świecie.

Więcej informacji na temat najpopularniejszej tapety Windows XP można znaleźć tutaj: