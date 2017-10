Tych scen lepiej nie umieszczaj na weselnym filmie

Filmy z wesela to obecnie standard w usługach ślubnych. Są wspaniałą pamiątką i udokumentowaniem tego dnia. I choć niektóre ujęcia wydają nam się zabawne, odradzamy ich umieszczenie zarówno w krótkiej, jak i długiej wersji filmu. Dowiedz się, dlaczego.

Przygotowania przedślubne

Oczywiście jest to ważna część tego wyjątkowego dnia, jednak niestety często towarzyszy jej nerwowa atmosfera, zwłaszcza w domu panny młodej. Małe opóźnienie u fryzjera, zadarte rajstopy mamy panny młodej czy ojciec pilnie poszukujący odpowiedzi na pytanie, gdzie jest jego spinka do krawata. Zdecydowanie wystarczy na filmie kilka symbolicznych ujęć, np. panna młoda zapinająca kolczyki czy mama poprawiająca tiul spódnicy córki. Zrezygnujmy z filmów z dźwiękiem, bo często w głosach domowników słychać zniecierpliwienie i nerwy, a nie są to emocje, które chcemy pokazać w filmie weselnym.

Ubierająca się para młoda

Choć w tym przypadku również kilka ujęć wygląda bardzo dobrze, cały ceremoniał wkładania sukni nie jest wcale zmysłowy i nie wygląda gustownie. Zwłaszcza jeśli strój panny młodej to klasyczny gorset i spódnica, do której ona próbuje wejść w bieliźnie i pończochach, często już w butach, podtrzymując się za rękę świadkowej, by nie upaść. Również pan młody ubierający koszulę i spodnie nie wygląda najbardziej elegancko. Zdecydowanie lepiej poprzestańmy więc na uwiecznieniu detali: ona zakłada kolczyki lub zapina sprzączkę butów, on poprawia krawat.

Składanie życzeń

Długa kolejna gości do pary młodej często potrafi opóźnić obiad – zwłaszcza, jeśli wśród gości znajdą się zwolennicy udzielania życiowych rad podczas składania życzeń. I choć wydaje nam się, że uwiecznienie życzeń może być miłą pamiątką, nie jest to najlepszy pomysł.

Warto poczytać: Jak zachować się naturalnie przed kamerą »

Po pierwsze dlatego, że zestresowani goście często bardziej niż nad sensem życzeń zastanawiają się nad ich formą, nie są już więc one tak szczere i wzruszające. Po drugie: praktycznie nikt nie odtwarza tej części filmu, wszyscy przewijają aż do momentu wejścia na salę.

Zbliżenia na jedzące osoby

Goście spożywający posiłek najczęściej przestają go jeść w momencie, gdy widzą obok siebie kamerę. Nic dziwnego – nikt nie wygląda dobrze podczas przeżuwania kolejnych kęsów. Jeśli chcemy uwiecznić posiłki, zróbmy zbliżenia na świeżo przyniesione potrawy oraz ogólną panoramę gości podczas obiadu. Unikajmy za to zbliżeń jedzących osób, także pary młodej.

Zbliżenia gości podczas zabaw weselnych

Tu oczywiście wiele zależy od charakteru zabawy i chęci uczestnictwa w nich gości. Nie da się ukryć, że do części zabaw goście są zapraszani wbrew ich woli i niekoniecznie są zachwyceni uczestnictwem. Nie ma powodu, dla którego miałaby to później zobaczyć para młoda, której będzie przykro. Dodatkowo warto wspomnieć zabawy z podtekstem seksualnym, np. łapanie za określone części ciała – choć odchodzą one powoli do lamusa, wciąż jeszcze się zdarzają. W przypadku takich zabaw również warto unikać zbliżeń na uczestników.

Pijani uczestnicy wesela

Choć pijany wujek Janek śpiewający góralskie przyśpiewki lub kolega Rafał robiący samolot na środku sali są zabawnym widokiem, nietaktem ze strony montażysty jest pozostawienie takiego ujęcia na ślubnym filmie. Po pierwsze, jest to krępujące dla głównego bohatera, który najprawdopodobniej i tak będzie uwieczniony na telefonach komórkowych rodziny, po drugie, nie chcemy, by główną atrakcją filmu weselnego był pijany gość w nietypowych sytuacjach.

O czym jeszcze warto pamiętać? Najważniejsze osoby tego dnia powinny być oczywiście na pierwszym planie. Warto też zadbać, by każdy z gości znalazł się na ujęciu chociaż raz, najlepiej tak, by był tego świadomy i mógł pomachać lub uśmiechnąć się wprost do kamery. To miły akcent, który młodzi chętnie zobaczą za jakiś czas, wracając wspomnieniami do swojego wesela.