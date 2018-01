Tydzień na zdjęcie – zachwycające fotografie dzikich zwierząt Michela d'Oultremonta

Wielu z nas, oglądając efektowne zdjęcia dzikich zwierząt łatwo zapomina, jak wiele cierpliwości i determinacji wymaga fotografia przyrodnicza. Doskonale obrazuje to przykład belgijskiego twórcy, Michela d’Oultremonta, który w 11-minutowym filmie zatytułowanym „The Wait” opowiada o wyprawie fotograficznej na od niedawna dziko żyjące w rumuńskich Karpatach żubry. Z tych i innych jego zdjęć można bez trudu odczytać, jak dobre efekty może przynieść połączenie gorącej pasji z cierpliwym jej realizowaniem.

Pochodzący i mieszkający w Belgii fotograf Michel d’Oultremont jest doskonałym przykładem obiecującej "młodej krwi" w światku fotografii przyrodniczej. W 2014 roku, mając 22 lata uzyskał w prestiżowym konkursie Wildlife Photographer Of The Year nagrodę Rising Star (pl. wschodząca gwiazda) przyznawaną najbardziej utalentowanym twórcom z przedziału wiekowego 18-26 lat. Jest to najważniejsze, ale niejedne wyróżnienie, jakie zdobył w swojej dość jeszcze krótkiej karierze. Fotografią przyrodniczą zajmuje się zawodowo od 2016 roku.