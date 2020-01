Poznaj 6 typów fotografów i odpowiedz sobie na pytanie, którym z nich Ty jesteś

Michael Rubin jest założycielem Noemodern i współprowadzącym podcasty o fotografii „Everyday Photography” - Postanowił przygotować krótkie zestawienie, w którym wyróżnia 6 typów fotografów. Czy jesteś którymś z nich?



Michael Rubin zauważył, że choć osoby robiące zdjęcia zgodnie nazywają się fotografami, to tak naprawdę istnieją znaczne różnice w tym, jak postrzegają to medium, czym dla nich jest i czego od niego oczekują. W opisywaniu typów fotografów nie chodzi jedynie o wyróżnienie tego, jakim gatunkiem się zajmują (fotografowie przyrody, krajobrazowi, architektury, nocnego nieba itp.) czy wykorzystywanej technologii (fotografowie mobilni, robiący zdjęcia średnim formatem, bezlusterkowcami, cyfrowo, analogowo itp.). Autorowi zestawienia chodzi raczej o to, jakie jest ogólne podejście do robienia zdjęć i jakie wiążą się z tym niezbędne predyspozycje.