Tytuł mamy roku przyznany! Świetne zdjęcie kaczki z 76 kaczuszkami

Fotograf Brent Cizek miał ostatnio rzadką okazję do wykonanie ciekawego zdjęcia. Na jeziorze Bemidji w pobliżu Duluth w stanie Minnestota natknął się na kaczkę, prowadzącą kilkadziesiąt małych kaczuszek. Ujęcie przypadło do gustu nie tylko Internautom, opublikował je nawet New York Times.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

"Zdjęcie po prostu sprawia, że ​​pytasz, jak to możliwe? Jak to się stało? Jak jedna kaczka może mieć tyle młodych?