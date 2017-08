Ucieleśnienie Pawła Koraba Kowalskiego - projekt fotograficzno-malarsko-filmowy

Ucieleśnienie Pawła Koraba Kowalskiego to projekt fotograficzno-malarsko-filmowy. 26 prac rejestruje proces pokrywania ciał kobiet abstrakcyjnymi malowidłami. Eksperyment wymyka się łatwej klasyfikacji. Skłonny do porządkowania odbiorca staje przed pytaniem z jakim medium właściwie obcuje i czy nie chodzi przypadkiem o skandalizującą i ekscentryczną ucieczkę od banału.

W projekcie Pawła Koraba Kowalskiego ciało kobiety staje się podobraziem. Stanowi rodzaj membrany między światem rzeczywistym a światem duchowym. Pokryte białym pigmentem i oświetlone mocnym światłem przy wysokim kluczu fotograficznym ulega anihilacji. Nagość symbolicznie odsłaniająca kosmiczne źródło i tajemnicę tworzenia zostaje przysłonięta warstwą białego gruntu. Granica ciała wyłania się stopniowo dopiero po nałożeniu koloru. To farba ucieleśnia modelkę. Zachodzi tu proces malowania ciała, a zarazem malowania ciałem. Korab buduje dwa plany - pierwszy płaski, abstrakcyjny oparty na niemal kon - struktywistycznym schemacie linii, drugi wydobyty szczegółem i walorem, uzewnętrznia kształt anatomiczny.

