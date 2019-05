Ujęcia z bliska - praktyczny poradnik

Czy marzyłeś kiedykolwiek o poznaniu z bliska zagadnienia makrofotografii? Zastanawiałeś się, jak to jest stanąć twarzą w twarz z przyrodą w dużym powiększeniu? Bajecznie kolorowy świat zdjęć autorstwa najznamienitszych fotografów może być Ci teraz bliższy niż kiedykolwiek przedtem – dzieli Cię od niego dosłownie długość makroobiektywu!



Prezentujemy rozdział książki "Ujęcia z bliska. Kreatywna fotografia" wydanej przez wydawnictwo Helion. Patronat medialny objął serwis SwiatObrazu.pl







Cudowne światy

"To, co niewiarygodnie małe, i to, co niewiarygodnie duże, wreszcie się spotyka, jakby zamykał się gigantyczny okrąg", stwierdza coraz mniejszy bohater filmu Człowiek, który się nieprawdopodobnie zmniejsza z lat pięćdziesiątych. To, co kocham w fotograficznych zbliżeniach, to sposób, w jaki fotografując rzeczy małe i bliskie, traci się poczucie rozmiaru, skali i kierunku.