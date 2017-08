Ujęcie martwej natury fotografowane z przysłoną f/240 przez sześć godzin

Jaka była najniższa wartość przysłony, którą wykorzystałeś? f/22? A może maksimum, które udało Ci się wydobyć z obiektywu wielkoformatowego: f/64? Kiedy kultowy fotograf Edward Weston potrzebował większej głębi ostrości, by uwiecznić swoją słynną pracę Pepper No. 30, f/64 nie było nawet blisko ustawień, których zdecydował się użyć. Weston fotografował z przysłoną f/240, w dodatku korzystając jedynie z naturalnego światła. Jego zdjęcie powstawało około 4-6 godzin.

Detale i ciekawostki dotyczące słynnego zdjęcia wypłynęły podczas ostatniego odcinka programu ,,Advancing Your Photography" prowadzonego przez Marca Silbera, który odwiedził dom Westona. Silber odbył rozmowę z wnukiem słynnego fotografa, Kimem, na temat legendarnej techniki, której używał Weston. Silber w rozmowie z młodszym Westonem poruszył temat kilku najbardziej znanych prac jego dziadka.

