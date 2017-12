Ulice San Francisco w miniaturze – metropolia oglądana optyką typu tilt-shift wygląda jak makieta

Projekty fotograficzne wykonywane "po godzinach" służą nie tylko oderwaniu się od codziennych obowiązków i poprawie umiejętności warsztatowych. Realizowane konsekwentnie przez dłuższy czas potrafią też zacząć żyć własnym życiem i w pewnym momencie stać się mocnym punktem naszego portfolio. Tak właśnie było w przypadku projektu „Toy City” autorstwa amerykańskiego fotografa Jamesa D. Lee, który początkowo szukał jedynie sposobu na przełamanie monotonii realizowanych zleceń.

Historia projektu "Toy City" (pol. miasto-zabawka) jest trywialna: powstał on jako odpowiedź na potrzebę "twórczego wyżycia się" człowieka, dla którego fotografia, będąca drugim źródłem dochodów, po kilku latach stała się bardzo monotonnym zajęciem. Mieszkający w Oakland na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych James D. Lee na co dzień zajmuje się marketingiem w branży nieruchomości, a oprócz tego dorabia sobie, fotografując budynki.

