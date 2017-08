Uliczna fotografia mody - sesja zdjęciowa Txema Yeste

Hiszpański fotograf, Txema Yeste od początku swojej kariery, kiedy pracował jeszcze jako fotoreporter dla lokalnej gazety, starał się uchwycić przede wszystkim charakter swoich modeli - począwszy od cygańskich dzieci, przez robotników, polityków, a teraz najlepszych modelek. Jego najnowsza sesja zdjęciowa powstała dla hiszpańskiej edycji magazynu Vogue i może stanowić punkt wyjścia dla poszukiwania ujęć mody na ulicach.

Fotografować na ulicy można wszystko – jest to truizm, ale dość dobrze oddający rzeczywistość fotografii ulicznej. Jednak żeby to "wszystko" było interesujące, powinno o czymś opowiadać, bądź też w jakiś sposób oddziaływać na oglądającego. Tu już nie wystarczy ustawienie aparatu w trybie seryjnym i wykonywanie zdjęć dziesiątkami w nadziei, że na którymś uchwycimy coś ciekawego.

