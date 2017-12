Umierający z głodu niedźwiedź polarny - wstrząsające ujęcia Paula Nicklena

Widok wygłodniałego i skrajnie wycieńczonego największego drapieżnika lądowego na Ziemi to widok zdecydowanie poruszający. Paul Nicklen, będący fotografem National Geographic, uchwycił taki właśnie przejmujący obraz podczas realizacji zdjęć na Ziemi Baffina, wyspie należącej do Archipelagu Arktycznego. Zdrowy niedźwiedź polarny może osiągnąć wagę nawet 700 kilogramów – tym bardziej widok tak osłabionego zwierzęcia wywołuje żal i niepokój.

Na udostępnionym przez Paula Nicklena wideo widać, jak wychudzone zwierzę poszukuje pożywienia. Jego zazwyczaj potężne, masywne ciało zastąpiła koścista sylwetka, a piękne, bujne futro przerzedziło się w znacznym stopniu. Jedną z łap drapieżnik ciągnie za sobą, co według autora filmu wskazuje na atrofię mięśni. Niedźwiedź przeczesuje śmietniki sezonowo używane przez Eskimosów, jednakże nic w nich nie znajduje i z rezygnacją pada na ziemię.

