Un-Posed NY - wystawa kilkudziesięciu zdjęć Ani Kłosek i Damiana Chrobaka z Nowego Jorku

Czy znacie bardziej obfotografowane miasto niż Nowy Jork? Mekka fotografii ulicznej, znajome i rozpoznawalne, nawet gdy w nim nigdy nie byliście. „Un-Posed NY” to spojrzenie dwojga fotografów na to miasto. Ryzykowne byłoby stwierdzenie, że odkryli coś, czego inni nie widzieli, sfotografowali je w unikalny sposób. A jednak ich wizja jest po pierwsze spójna, chociaż to dwie inne osobowości. Po drugie zaś, coś w tych fotografiach jest odmiennego.

