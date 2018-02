Underwater Photographer of the Year 2018 - galeria najlepszych podwodnych zdjęć

Prestiżowy konkurs fotografii podwodnej Underwater Photographer of the Year 2018 zgromadził ponad pięć tysięcy zdjęć nadesłanych przez fotografów z ponad czterdziestu państw. Zwycięzcy zostali wybrani w jedenastu kategoriach, w tym w kategorii dla najlepiej zapowiadającego się fotografa, gdzie drugie miejsce zdobył polski fotograf - Jakub Degee, szkolony pod okiem Dr. Alexa Mustarda w wielu krajach - m.in. w Indonezji, na Filipinach czy na Kajmanach. Jakub jest pasjonatem nurkowania od 1992 roku, a licencję instruktora zdobył dokładnie dziesięć lat później. Specjalizuje się w fotografii portretowej rekinów.

Główną nagrodę oraz tytuł Underwater Photographer of the Year 2018 otrzymał niemiecki fotograf Tobias Friedrich. Zdjęcie zatytułowane CYCLE-WAR ukazuje pojazdy wojskowe z II wojny światowej, znajdujące się na wraku w głębi Morza Czerwonego. Niesamowity panoramiczny widok pokazuje rząd motocykli Norton 16H, załadowanych do ciężarówek Fordson WOT 3, ukrytych pod grubym kocem fluorescencyjnego zielonego mchu morskiego.

Natomiast fotograf ze Szkocji otrzymał tytuł najlepszego brytyjskiego fotografa podwodnego za zdjęcie dwóch nurkujących łabędzi. Grant Thomas, który pochodzi z Glasgow, a obecnie mieszka w Nowej Zelandii, wykonuje zdjęcia pod powierzchnią oceanów, jezior, a nawet basenów. Zdjęcie konkursowe, zatytułowane "Miłość ptaków", wykonał w jeziorze Loch Lomond położonym w Szkocji.

"Zawsze fascynowała mnie podwodna fotografia, łącząca codzienny, ziemski świat z mniej znanymi podwodnymi sekretami" – powiedział Thomas.