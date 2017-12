Uniwersalna osłona Kuvrd ochroni obiektyw przed kurzem, pyłem i wilgocią

Kuvrd to uniwersalna osłona na obiektyw, która jest dodatkowo wodo i pyłoszczelna. Można ją dopasować do wielu różnych modeli obiektywów, dzięki czemu nie będzie trzeba więcej dobierać poszczególnych dekielków. Osłonę Kuvrd można założyć zarówno na przednią, jak i tylną soczewkę. Połączenie dwóch takich akcesoriów pozwala na stworzenie pokrowca, którego wytrzymałość można zwiększać poprzez zakładanie kolejnych warstw. Gumowy, uniwersalny dekielek absorbuje uderzenia, dzięki czemu zwiększa bezpieczeństwo sprzętu.

Akcesorium jest rozciągliwe, co pozwala na dopasowanie go do obiektywów o średnicy od 60 mm do 150 mm. Uniwersalną pokrywkę można z łatwością złożyć tak, aby zajmowała niewiele miejsca i mieściła się do torby, plecaka lub kieszeni. Osłona chroni soczewkę, styki i obudowę obiektywu przed kurzem oraz wilgocią, co przypadnie do gustu fotografom często zmieniającym instrumenty optyczne w terenie. Poniżej znajduje się wideo, obrazujące dokładnie o co chodzi w tym projekcie.