Uniwersalne i ekonomiczne projektory laserowe Panasonic

Panasonic zaprezentował nową serię projektorów laserowych wyposażonych w zaawansowane możliwości pracy grupowej. Linia MZ670 obejmuje 4 modele stworzone z myślą o pracy w salach wykładowych i konferencyjnych. Są to pierwsze projektory Panasonic łączące laserowe źródło światła SOLID SHINE z technologią 3LCD.

Nowa seria MZ670 składa się z czterech kompaktowych modeli: PT-MZ670, PT-MZ570, PT-MW630 i PT-MW530. Urządzenia mają niewielkie wymiary i ważą jedynie 15,2 kg. Są przeznaczone do jednoekranowych projekcji w małych i średnich pomieszczeniach – klasach szkolnych, salach konferencyjnych i wykładowych. Pozwalają wyświetlać obraz o wielkości od 100 do 150 cali i oferuję bardzo wysoki współczynnik kontrastu na poziomie 3 000 000:1, zapewniając wyraźny obraz nawet w jasnych pomieszczeniach. Ich zaletą jest też bardzo cicha praca na poziomie 28 dB w trybie Eco, dzięki czemu nie odwracają uwagi odbiorców od prezentera.

