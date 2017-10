Urodził się bez rąk i nóg, ale nie przeszkodziło mu to w zostaniu profesjonalnym fotografem

Wydawać by się mogło, że dla osoby, która urodziła się bez rąk i nóg, wiele pasji jest niedostępnych. Nic bardziej mylnego, gdyż Achmad Zulkarnain, którego pseudonim brzmi DZOEL, udowadnia, że przy odpowiedniej determinacji można osiągnąć to, co wydaje się niemożliwe. Pomimo swojej niepełnosprawności ten 24-latek jest profesjonalnym fotografem i retuszerem. Co więcej, dzieli się swoim doświadczeniem, ucząc innych entuzjastów fotografii.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie