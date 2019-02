Urodziny Vogue Polska - Vogue Polska Festiwal

Opowieści o kulisach najsłynniejszych sesji zdjęciowych dla magazynów branżowych i domów mody, wystawa fotografii Ellen von Unwerth oraz pop-up ekspozycja poświęcona twórczości Jerzego Antkowiaka. Do tego spotkania m.in. z udziałem krytyczki sztuki Andy Rottenberg i fotografki Zuzy Krajewskiej oraz premiera unikatowego albumu „Punkty zwrotne / Turning Points”. To tylko część wydarzeń w programie Vogue Polska Festiwal, który odbędzie się w weekend 16 i 17 lutego w warszawskiej Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki z okazji pierwszej rocznicy debiutu polskiej edycji magazynu Vogue.

W programie wydarzenia przewidziano kilkanaście spotkań dotyczących zjawisk funkcjonujących na pograniczu mody, sztuki, nowych mediów, rynku wydawniczego czy kina.

Ellen von Unwerth – słynna modowa fotografka, autorka niezliczonych sesji zdjęciowych, niezapomnianych kampanii reklamowych, zrealizowanych dla czołowych marek, a także twórczyni teledysków, będzie jedną z gwiazd wydarzenia. Spotkanie z artystką poprowadzi Filip Niedenthal, a pierwszą polską wystawę jej prac będzie można oglądać w PKiN przez cały weekend. Uczestnicy Festiwalu obejrzą także wystawę pop-up "Jerzy Antkowiak – Moda Polska", która stanowi podsumowanie działalności legendarnej marki i projektanta, który dla niej tworzył. O tym, co zdecydowało o sukcesie Mody Polskiej Aleksandra Boćkowska porozmawia z Jerzym Antkowiakiem, Krystyną Wasylkowską, Katarzyną Raszyńską oraz projektantem i kuratorem wystawy o Modzie Polskiej w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Tomaszem Ossolińskim. Podczas Festiwalu eksponowane będą również najlepsze zdjęcia z pierwszego roku działalności "Vogue Polska".

Urodzinom Vogue Polska towarzyszy premiera albumu "Punkty zwrotne / Turning Points" pod redakcją Izy Bartosz. Pierwsza publikacja nowo powstałego wydawnictwa Osnova, opowiada o przełomowych momentach w biografiach czołowych twórców polskiej kultury. W specjalnej strefie – kawiarni literackiej zaaranżowanej w Kinotece na potrzeby Vogue Polska Festiwal – czytelnicy będą mogli się spotkać z bohaterami albumu.

Publiczność będzie także miała okazję porozmawiać z Fabrizio Vitim, dyrektorem artystycznym odpowiadającym za obuwie w domu mody Louis Vuitton, projektantką kultowych torebek i dodatków Zofią Chylak oraz profesor Polimody Tonyą Hawkes, którzy poruszą temat rzemiosła oraz przywracania do życia dawnych technik i materiałów.

Vogue Festiwal to nie tylko tematy związane stricte z fotografią, sztuką, kreowaniem oraz rynkiem mody. To także szereg zagadnień społecznych. Z kobietami, które swoją pracą oraz życiowymi wyborami umacniają inne kobiety w poczuciu własnej wartości porozmawia dziennikarka Agata Michalak. W dyskusji o prawach kobiet w modzie wezmą udział: prawniczka Maria Ejchart Dubois, projektantka Ania Kuczyńska, topmodelka Anja Rubik, fotografka Zuza Krajewska i aktorka Magdalena Cielecka. Będzie można także z bliska przyjrzeć się zjawisku zrównoważonej mody i temu, jak branża coraz bardziej świadomie działa na rzecz poszanowania środowiska naturalnego oraz praw człowieka. W roli ekspertów wystąpią m.in. dziennikarz Michał Zaczyński, Aleksandra Waś, założycielka i projektantka marki Wearso oraz Anna Pięta, współtwórczynie marki NAGO, niegdyś współorganizatorka Hush Warsaw. Panel "Oczyścić oceany", który poprowadzi Anja Rubik, dotyczyć będzie projektu "Parley for the Oceans". Inicjatywa Cyrila Gutsha skupia twórców, myślicieli i ludzi z różnych branży w celu podnoszenia świadomości niebezpieczeństwa, w jakim znajdują się największe zbiorniki wodne na świecie.

Na pytanie "Kim są współcześnie influencerzy i jak budują swój wizerunek?" odpowiedzi szukać będą Jessica Mercedes, Gosia Boy, Alice Zielasko, Horkruks, Harel, Joanna Kuchta i szefowa stylistów "Vogue Polska" Karolina Gruszecka. Debatę z ich udziałem moderować będzie dyrektor działu digital "Vogue Polska", Hanna Rydlewska.

Panel "Jak się robi pismo?" z Alexią Niedzielski, Filipem Niedenthalem i Małgosią Belą zderzy ze sobą twórców oraz kulisy powstawania dwóch tytułów: "Vogue Polska" i niezależnego pisma założonego przez Alexię – "System". W dyskusji nie zabraknie także anegdot na temat produkcji sesji.

Oprócz licznych paneli, na czytelników czekają również warsztaty, które poprowadzą członkowie redakcji polskiej edycji magazynu. Goście festiwalu będą mogli dowiedzieć się m.in. w jaki sposób redakcja "Vogue Polska" wybiera bohaterów danego numeru, a także jaką rolę odegrały media społecznościowe w budowaniu marki "Vogue Polska". Co więcej, w czasie warsztatów "Vogue Beauty" Joanna Czech, zaufana kosmetyczka takich gwiazd jak Anna Wintour czy Uma Thurman, zdradzi Katarzynie Straszewicz m.in. jak przygotowuje gwiazdy do oscarowej gali. Szymon Machnikowski, dyrektor PR i marketingu "Vogue Polska" opowie natomiast o tym, jak wprowadza się na rynek i buduje "Vogue’a" jako markę z sektora premium, a Karolina Gruszecka przybliży m.in. kulisy powstawania sesji mody.

Biletem wstępu na wszystkie wydarzenia będzie jubileuszowy numer "Vogue Polska". Będzie go można kupić przy wejściu na imprezę. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na niektóre spotkania obowiązuje wcześniejsza, bezpłatna rejestracja. Wszystkie informacje o wydarzeniu dostępne są na Vogue.pl