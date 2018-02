Urząd Skarbowy wzywa nowożeńców i interesuje się fotografami i filmowcami

Urząd Skarbowy z Ostrowca Świętokrzyskiego zaprasza do swojej siedziby pary które brały ślub w tym mieście w 2016 roku. Urzędnicy pytają o koszty wesela, w tym kto i za ile fotografował lub filmował uroczystość i przyjęcie.

Urząd Skarbowy, na podstawie upoważnienia uzyskanego w związku z prowadzoną kontrolą podatkową, zwrócił się do Urzędu Stanu Cywilnego o listę sporządzonych aktów małżeństwa w 2016 roku. Wezwanym do Urzędu Skarbowego młodym małżeństwom grozi grzywna w wysokości do 2,5 tysiąca złotych, jeśli nie stawią się w żądanym terminie.