Usuwanie elementów w Photoshopie - świetne złudzenie optyczne grupy artystów z Rosji

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci pomyśleć, aby "usunąć" niektóre elementy z rzeczywistości, tak jest to możliwe choćby w Photoshopie? Grupa artystów z Rosji w ramach Stenograffii - festiwalu sztuki ulicznej, który odbywa się co roku w Jekaterynburgu w Rosji zrobiła to. Wspólnie zamienili samochód i kontener na śmieci w usunięty obszar, który możemy zobaczyć w programach graficznych.

