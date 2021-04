To musiało zaboleć - gracz baseballu trafia piłką prosto w obiektyw

Zawodnik amerykańskiej ligi baseballowej Major League Baseball Tyler O’Neill zaliczył niespecjalnie udane odbicie piłki - Po uderzeniu kijem ta zmieniła swoją trajektorię i trafiła prosto w obiektyw kamery relacjonującej mecz.



Uszkodzony obiektyw w trakcie meczu baseballa

Tyler O’Neill miał odbić piłkę miotaną przez Sandy’ego Alcantarę lecz nie trafił w nią do końca czysto, a ta "prześlizgnęła" się po kiju i poleciała wprost w obiektyw. Na nagraniu z meczu widać, jak soczewki obiektywu rozsypują się na drobne kawałki. Spotkanie odbyło się 6 kwietnia tego roku, a piłka pędziła z prędkością około 144 km/h. Choć prędkość ta jest imponująca, to i tak za sprawą uderzenia kijem zwolniła w porównaniu do tego, jaką prędkość może uzyskać piłka rzucana przez profesjonalnego miotacza.