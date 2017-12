Używacie darmowego konta na 500px? Mamy dla Was złą wiadomość

To jedna z tych zmian, których użytkownicy mogą nawet nie zauważyć, ale które raz stwierdzone i upublicznione spotykają się ze zdecydowaną, negatywną reakcją – przede wszystkim dlatego, że dokonuje się ich po cichu. W popularnym serwisie hostingowym 500px przed kilku miesiącami ograniczono niepłacącym użytkownikom liczbę zdjęć możliwych do wysyłania w ciągu jednego tygodnia. Mało kto ten fakt odnotował. Aż do teraz.

500px to jeden z najpopularniejszych serwisów umożliwiających fotografom publikowanie wysokiej jakości zdjęć oraz ich sprzedaż. Należy też do grona najdynamiczniej rozwijających się usług tego typu. Jednak oprócz zmian pozytywnych, takich jak choćby dodanie obsługi obrazów zapisanych w przestrzeniach barwnych innych niż sRGB, okazjonalnie pojawiają się też zmiany "na minus". Do tych ostatnich bez wątpienia należy modyfikacja regulaminu darmowego dostępu do serwisu, jaka nastąpiła w lipcu tego roku. Wtedy to właśnie limit możliwych do wysłania w ciągu jednego tygodnia zdjęć ograniczono z 20 do 7, przy zachowaniu pozostałych limitów w niezmienionych granicach.