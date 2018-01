Vanguard Alta Pro 2/2+ oraz Veo 2 - premierowe statywy dla fotografów i twórców wideo

Na polski rynek trafiły premierowe statywy fotograficzne renomowanej marki Vanguard. Jest to 8 modeli z serii Alta Pro 2/2+ oraz Veo 2. Zastosowano w nich cały zestaw unikalnych, opracowanych przez firmę Vanguard patentów, które czynią ze statywów tej marki idealne rozwiązania zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych fotografów oraz twórców wideo.

Produkty z serii Alta Pro 2/2+ to 3- i 4-sekcyjne statywy o maksymalnej wysokości do 175 cm (w zależności od modelu), zapewniające użytkownikom nie tylko nieprzeciętną stabilność, ale również najwyższą elastyczność. Wykonano je bowiem z najwyższej jakości materiałów i zaprojektowano tak, by możliwe było dowolne konfigurowanie ich pozycji i ustawień.