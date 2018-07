Vanguard ALTA PRO 2+ 263CGHT – ultralekki karbonowy statyw

Na polski rynek trafił najnowszy karbonowy statyw fotograficzny firmy Vanguard – model ALTA PRO 2+ 263CGHT. Rozwiązanie to wyróżnia się na tle konkurencji kilkoma absolutnie unikalnymi cechami, m.in. bardzo niską wagą, wielokątową kolumną centralną MACC (Multi-Angle Center Column) oraz nową, wygodną, ergonomiczną głowicą pistoletową ze spustem migawki. Warto dodać, że urządzenie zostało w tym roku wyróżnione prestiżową nagrodą TIPA dla najlepszego statywu.

Statyw Vanguard ALTA PRO 2+ 263CGHT łączy zalety karbonowego, lekkiego modelu ALTA PRO 2+ 263CT, wielokątowej kolumny Multi-Angle Center Column oraz unikalnego uchwytu pistoletowego ALTA GH-300T – co sprawia, że nowość posiada niezwykle wszechstronne zastosowanie i doskonale sprawdza się np. w fotografii ślubnej, portretowej, sportowej czy makro. Fotograf może wygodnie blokować/odblokowywać czy zmieniać pozycje aparatu jedną ręką, jednocześnie np. dokonać zmian w jego ustawieniach.

