VEGAS Pro dostępne w taryfie abonamentowej jako VEGAS Pro 365

Rozszerzenie oferty czy przymiarki do przejścia w całości na model subskrypcyjny? Firma Magix, obecny właściciel marki VEGAS wprowadza do swojego portfela usługę o nazwie VEGAS Pro 365. Jest to nic innego, jak oprogramowanie VEGAS Pro oraz SOUND FORGE Audio Studio dostępne w abonamencie za 16,67 euro miesięcznie przy 12-miesięcznej umowie. Firma deklaruje, że nie ma w planach zarzucenia sprzedaży oprogramowania w sposób tradycyjny, ale czy my już kiedyś czegoś podobnego nie słyszeliśmy...?

Nie da się ukryć, że abonamentowy model udostępniania oprogramowania (bo trudno nazwać to "sprzedażą") bije rekordy popularności. Zarówno Adobe ze swoimi pakietami dla twórców, jak i Microsoft z narzędziami biurowymi dostępnymi w ramach MS Office 365 odnieśli ogromny sukces, nic więc dziwnego, że w ich ślady idą kolejni. Najnowszym tego przykładem jest niemiecki Magix. Firma ta, istniejąca od 1994 roku przez wiele lat kojarzona była z popularnym oprogramowaniem dla mniej wymagających twórców. Jej oferta powiększyła się znacząco o tytuły dla zawodowców wraz z zakupieniem od działu oprogramowania kreatywnego Sony w 2016 roku tytułów VEGAS Pro, Movie Studio, SOUND FORGE Pro, SOUND FORGE Audio Studio, SpectraLayers oraz ACID Pro. Od tego czasu stara się je z całkiem niezłym powodzeniem rozwijać.