Vegetarian Calendar 2018 – czarno-białe akty Rolanda Okonia promujące wegetarianizm i weganizm

Jak się okazuje, za pomocą kalendarza z nagimi zdjęciami można promować dosłownie każdą markę bądź ideę. Kolejnym przykładem potwierdzającym tę tezę jest projekt wrocławskiego fotografa Rolanda Okonia, którego kalendarz wegetariański doczekał się już trzeciej edycji. Tym razem przed obiektywem fotografa stanęło 10 odważnych wrocławianek, nie tylko pokazujących swoje ciała, ale też promujących zdrowszy i lepszy – jak same uważają – styl życia.

Vegetarian Calendar 2018 to już trzecia edycja kalendarza, w którym akt jest pretekstem do dyskusji i refleksji na temat weganizmu i wegetarianizmu. Pomysłodawcą projektu i autorem zdjęć jest wrocławski fotograf Roland Okoń, przed którego obiektywem stanęło tym razem 10 wrocławianek. Hasłem przewodnim wydawnictwa jest "Vegan is the new sexy". Sam autor jest wegetarianinem od 28 lat i jak sam przyznaje, była to dla niego decyzja w głównej mierze ideologiczna. Jak sam twierdzi, tym, co jest w tym przypadku sexy jest "branie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za świat".