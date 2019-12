Znana firma produkująca wysokiej jakości obiektywy wprowadza do sprzedaży opcje mocowania do bezusterkowych aparatów pełnoklatkowych Canon RF i Nikon Z - Bagnety będą na początek oferowane w 3 modelach instrumentów optycznych tego producenta.



Venus Optics wprowadza do swoich obiektywów mocowania Canon RF i Nikon Z

Modele obiektywów Venus Optics Laowa 12 mm f/2.8 Zero-D, 25 mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro i 100 mm f/2.8 2X Ultra Macro zostały wyposażone w bagnety Canon RF i Nikon Z a także zoptymalizowane pod względem współpracy z tymi aparatami. Zmianie nie uległa konstrukcja optyczna i właściwie w porównaniu do wariantów dostosowanych do pracy z pozostałymi aparatami i systemami instrumenty z bagnetami pasującymi do pełnoklatkowych bezlusterkowców Nikona i Canona pozostały takie same.