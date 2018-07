Verbatim Store 'n' Go USB 3.0 1TB - dysk zewnętrzny z wbudowanym czytnikiem kart SD

Dysk zewnętrzny Verbatim Store 'n' Go dysk zewnętrzny z wbudowanym czytnikiem kart SD umożliwia użytkownikom wygodne przesyłanie danych i tworzenie kopii zapasowych plików z kart SD na dysk twardy lub komputer. Po podłączeniu do laptopa dysk twardy i czytnik kart są wyświetlane jako dwie różne litery dysku, co umożliwia przesyłanie plików z karty SD w czytniku kart do dysku twardego lub laptopa i odwrotnie.

Dysk twardy Store 'n' Go USB 3.0 1TB z czytnikiem kart SD jest wyposażony w kartę pamięci Premium SDHC marki Verbatim o pojemności 16 GB. Dodatkową ochronę zapewnia oprogramowanie Nero Backup, które pozwala wykonać kopię zapasową dysku na PC lub laptopie. Dysk posiada również oprogramowanie Green Button, które wprowadza dysk w tryb spoczynku, gdy ten nie jest używany, tym samym zwiększając wydajność i oszczędzając energię. Dysk zewnętrzny Store 'n' Go został wyposażony w złącze USB 3.0 i jest kompatybilny z każdym portem USB 2.0 komputera lub notebooka. Napęd nie wymaga zewnętrznego zasilania, działa w systemie plug and play. Cena dysku zewnętrznego Verbatim Store 'n' Go Sugerowana cena detaliczna dysku Store 'n' Go USB 3.0 z czytnikiem kart SD wynosi 429,99 PLN za wersję 1TB w pakiecie z kartą Premium SDHC 16GB (PN 53421). Wersja 2TB pojawi się w sprzedaży jeszcze w tym roku. Reklama

Adobe Lightroom - nowy e-kurs

Dowiesz się, jak szybko i efektywnie korygować i twórczo zmieniać swoje zdjęcia. Dziś zaczynamy!

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl