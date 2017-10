VII Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej OFFO

Na przełomie października i listopada galerie sztuki na całym Śląsku zapełnią się fotografią otworkową. 27 i 28.10.2017 rusza VII Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej OFFO 2017. Fotografia otworkowa to dowód na to, że do wykonania zdjęć wcale nie potrzeba zaawansowanego sprzętu. Aby otrzymać obraz fotograficzny, wystarczy zwykłe, zaciemnione pudełko z niewielkim otworem oraz materiał światłoczuły. Powstające w ten sposób prace charakteryzują się bardzo długim czasem naświetlania, jak również specyficzną poetyką.



