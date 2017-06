Viva Espana! - stereoskopowe fotografie z Hiszpanii z początku XX wieku

Fotografie Madrytu, Malagi i Grenady z początku XX wieku można obejrzeć na nowej wystawie "Viva Espana!" w Fotoplastikonie Warszawskim. To szklane stereopary przedstawiające Hiszpanię w obiektywie mistrzów fotografii stereoskopowej.

"Ta niezwykła kolekcja jest mniej więcej tak samo wiekowa jak nasz fotoplastikon. Zdjęcia pochodzą sprzed ponad 100 lat z Hiszpanii, głównie z Andaluzji, choć nie tylko, i od wielu lat nie były nigdzie pokazywane" - powiedział Paweł Ukielski, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, które opiekuje się stołecznym fotoplastikonem.

Fotografie na potrzeby wystawy udostępniło Muzeum Kinematografii w Łodzi, do którego na przełomie lat 50. i 60. trafiła znaczna część kolekcji. W Warszawie pozostało zaledwie osiem zdjęć ze stolicy Hiszpanii dołączonych do wystawy "Od Aten do Madrytu". "Teraz, po ponad 60-letniej rozłące, znów mogą być zaprezentowane w całości stołecznej publiczności" - dodał Ukielski.

Pochodzące z 1906 r. zdjęcia wykonywali fotografowie pracujący dla Kaiserpanoramy – jednej z największych wytwórni zdjęć trójwymiarowych. Przedstawiają one malownicze rejony Madrytu, Malagi i Grenady, mury zespołu warownego w Alhambrze, stare miasto i pałac królewski w Sewilli oraz sceny z życia codziennego mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego, m.in. ulicznych nosicieli wody, tragarzy przy pracy czy dzieci bawiące się przy ulicznej studni.