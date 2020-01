Vogue zauważa w fotografii zagrożenie dla środowiska

Pierwszy tegoroczny numer włoskiej edycji Vogue będzie pozbawiony fotografii, co ma na celu podkreślenie znaczenia problemu globalnego ocieplenia i zanieczyszczania środowiska - Zamiast zdjęć, artykuły ilustrują prace grafików i malarzy, co według redakcji ma chronić przed szkodliwym wpływem sesji zdjęciowych na środowisko.



Według redakcji Vogue realizacja sesji zdjęciowych powoduje generowanie wielu zanieczyszczeń, do których należy emisja CO2 związana z podróżowaniem czy zużytą na planie czy w posprodukcji energią. Decyzja o wykorzystaniu malarstwa i grafiki ma udowodnić, że można pokazywać ubrania bez zdjęć i jednocześnie dbać o środowisko - takie prace są według Vogue’a mniej obciążające dla planety.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem